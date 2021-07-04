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    Antalya'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ölü

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.
    • AA
    • 04.07.2021 - 05:20
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    Antalya'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ölü

    Sürücüsü belirlenemeyen 07 APT 607 plakalı araç, Kardeş Kentler Caddesi ile Işık Sokak kavşağında Mehmet Koç (30) idaresindeki plakasız elektrikli bisikletle çarpıştı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    BİSİKLETTEKİ 2 KİŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

    112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde elektrikli bisiklet sürücüsü ile yanındaki Yusuf İlker Uğuz'un (25) hayatını kaybettiği belirlendi.

    Antalya da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ölü #1

    KAÇAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR

    Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Kaza nedeniyle tek taraflı araç trafiğine kapatılan yol, otomobil ve elektrikli bisikletin kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

    Antalya da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ölü #2

    20 GÜN SONRA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

    Olay yerine gelen Koç ve Uğuz'un yakınları gözyaşı döktü.

    Evli ve bir çocuk babası Mehmet Koç'un bir zincir markette çalıştığı öğrenildi.

    İnşaat işçisi Yusuf İlker Uğuz'un da 20 gün sonra düğünü olacağı belirtildi.

    Antalya da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ölü #3

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