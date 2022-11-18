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    Antalya'da otomobil ile kamyonet kazası: 2 ölü

    Manavgat ilçesinde ilerleyen kamyonet ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
    • 18.11.2022 - 17:37
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    Antalya'da otomobil ile kamyonet kazası: 2 ölü

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde, korkunç bir kaza yaşandı.

    Hayrettin Aktaş (52) hakimiyetindeki 27 ADR 221 plakalı otomobil ile Mesut Seyfi (69) idaresindeki 41 U 8335 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

    2 kişi can verdi

    Kazada otomobil sürücüsü Hayrettin Aktaş ve arka yolcu koltuğundaki Emine Halıcı (56) olay yerinde hayatını kaybetti.

    Antalya da otomobil ile kamyonet kazası: 2 ölü #1

    6 yaralıdan 1'inin durumu ağır

    Bir diğer yandan, aynı araçtaki Ada Emine (6), Merve (30) ve Nazlı Ece Özdemir (9) ile kamyonetteki sürücü Mesut Seyfi ile Pamuk (69) ve Yiğit Ali Seyfi (4) yaralandı.

    Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Merve Özdemir’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Antalya da otomobil ile kamyonet kazası: 2 ölü #2

    Antalya da otomobil ile kamyonet kazası: 2 ölü #3


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