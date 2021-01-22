Antalya’da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 ölü

Antalya’da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 ölü

Tahliye kanalına devrilen traktörün sürücüsü Aydın, olay yerinde otomobil sürücüsü Mehmet Öztürk ise kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Termossos Caddesi’nde seyir halinde bulunan Mehmet Öztürk (60) yönetimindeki otomobil, aynı güzergahta ilerleyen Halil İbrahim Aydın’ın (54) kullandığı traktörle çarpıştı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Tahliye kanalına devrilen traktörün sürücüsü Aydın, olay yerinde otomobil sürücüsü Mehmet Öztürk ise kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Her iki cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Aydın ve Öztürk’ün cenazesi aynı cenaze aracıyla morgdan alındı.

Çiftçi olan Aydın’ın cenazesi Döşemealtı’nda, emekli öğretmen Öztürk’ün cenazesi ise Trabzon’da toprağa verildi.

Cenazelerin alınması esnasında yakınları büyük üzüntü yaşadı.