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    Antalya'da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

    Seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
    • DHA
    • 26.08.2020 - 17:56
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    Antalya'da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

    Manavgat-Alanya karayolu üzerinde, Nurullah Aydemir yönetimindeki 16 AFS 66 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden İsmail Nuri Kaya yönetimindeki 07 AIM 056 plakalı kamyona çarptı.

    2 YARALI

    Hurdaya dönen otomobilde sürücü Nurullah Aydemir ile Mehmet Zarif yaralandı. Araçta sıkışan 2 yaralı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

    Antalya'da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Nurullah Aydemir'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

    Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Antalya da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı #1

    Antalya da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı #2

    Antalya da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı #3


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