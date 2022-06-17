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    Antalya’da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü 2 yaralı

    Otomobilin motosiklete çarptığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazada otomobil sürücüsü ve eşi ise yaralandı.
    • 17.06.2022 - 04:27
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    Antalya’da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü 2 yaralı

    Ali Dikyar’ın (23) kullandığı 07 BUJ 34 plakalı otomobil, Gazi Bulvarında seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Emrah Balcı’ya arkadan çarptı.

    Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

    Otomobil, çarpmanın etkisiyle yan yolda ağaç sulaması yapan belediye kamyonuna çarpıp ters takla atarken motosikletten savrulan sürücü Emrah Balcı olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Antalya’da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü 2 yaralı #1

    Otomobildeki 2 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre; araç sürücüsü Ali Dikyar ve yanında bulunan Gizem D.(23) sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 500 metre sürüklenen motosiklet hurdaya dönerken Emrah Balcı’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Antalya’da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü 2 yaralı #2

    Antalya’da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü 2 yaralı #3

    Antalya’da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü 2 yaralı #4


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