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- Antalya'da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
Antalya'da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
Kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsü ve eşi, otomobilin arkadan çarpması sonucu iki aracın arasında kaldı.
- İHA
- 22.05.2020 - 14:18
Antalya'nın Bahçelievler Mahallesi'nde, Ayşe Demiröz’ün kullandığı 07 FEB 43 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Süleyman Çulfa’nın kullandığı 07 LIN 52 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
İKİ ARACIN ARASINDA SIKIŞTILAR
Otomobilin çarptığı motosiklet, çarpan otomobil ile önünde bekleyen Yusuf Kocaoğlu’nun kullandığı 34 AFE 316 plakalı otomobil arasında sıkıştı.
Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Süleyman Çulfa ile eşi Ayşe Çulfa tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Antalya'da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı ViDEO