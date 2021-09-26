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    Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 21:27
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    Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

    Manavgat ilçesinin Beşkonak Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Beşkonak istikametinden Taşağıl istikametine seyir halindeki Adem Çağlar’ın kullandığı 07 GUC 73 plakalı otomobil, Sağrin Mahallesinde 10 metre yükseklikten yolun sağında bulunan şarampole devrildi.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

    Kazada araçta yolcu olarak bulunan Emine Çağlar olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü Adem Çağlar, çocukları Beyza Çağlar ve Yusuf Çağlar ile Arzu İrem Şimşek yaralandı. Serik ve Antalya’da bulunan hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Adem Çağlar’ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

    Antalya da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü #1

    Antalya da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü #2

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