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    Antalya'da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

    Kontrolden çıkan aracıyla suya gömülen sürücü, kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtuldu.
    • İHA
    • 22.05.2021 - 14:56
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 15:01
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    Antalya'da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

    Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Karagöl mevkisinde, İsmail Burak Berberkaya'nın (20) kullandığı 07 ACE 59 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu.

    Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    SÜRÜCÜ KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

    Suya düşen sürücü Berberkaya, kendi imkanı ile araçtan çıkmayı başardı. Yaralı genç, ambulansla hastaneye götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Antalya'da otomobil sulama kanalına uçtu VİDEO

    Antalya da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı #1

    Antalya da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı #2

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