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Antalya'da otomobil sürücüsü seyir halinde nargile içti

Antalya'da otomobil sürücüsü seyir halinde nargile içti

Bir sürücü otomobiliyle seyir halindeyken yüksek ses müzik açıp nargile içerken başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.