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    Antalya'da otomobil sürücüsü seyir halinde nargile içti

    Bir sürücü otomobiliyle seyir halindeyken yüksek ses müzik açıp nargile içerken başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.
    • 26.11.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 15:38
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    Antalya'da otomobil sürücüsü seyir halinde nargile içti

    Antalya'nın Serik ilçesinde bir sürücünün, otomobiliyle seyir halindeyken nargile içme anı görenleri şoke etti.

    Belek turizm merkezi yolunda canını hiçe sayan şoför korku dolu anlar yaşattı.

    Otomobil ile seyir halindeki sürücünün, müzik eşliğinde araç içerisinde yaktığı kömürlü nargilesini içerken halleri, tepkiye sebep oldu.

    O anlar kayıt altına alındı

    Sürünün tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

    Otomobille seyir halindeyken nargile keyfi VİDEO

    Umursamazca yoluna devam etti

    İHA'nın haberine göre, görüntülendiğinin farkında olmayan sürücü, ani fren yapması durumunda arabada çıkabilecek yangın ihtimaline rağmen direksiyonda nargile keyfine ara vermedi.

    Antalya da otomobil sürücüsü seyir halinde nargile içti #1

    Antalya da otomobil sürücüsü seyir halinde nargile içti #2


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