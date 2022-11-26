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- Antalya'da otomobil sürücüsü seyir halinde nargile içti
Antalya'da otomobil sürücüsü seyir halinde nargile içti
Bir sürücü otomobiliyle seyir halindeyken yüksek ses müzik açıp nargile içerken başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.
- 26.11.2022 - 15:21
- Güncelleme : 26.11.2022 - 15:38
Antalya'nın Serik ilçesinde bir sürücünün, otomobiliyle seyir halindeyken nargile içme anı görenleri şoke etti.
Belek turizm merkezi yolunda canını hiçe sayan şoför korku dolu anlar yaşattı.
Otomobil ile seyir halindeki sürücünün, müzik eşliğinde araç içerisinde yaktığı kömürlü nargilesini içerken halleri, tepkiye sebep oldu.
O anlar kayıt altına alındı
Sürünün tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
Otomobille seyir halindeyken nargile keyfi VİDEO
Umursamazca yoluna devam etti
İHA'nın haberine göre, görüntülendiğinin farkında olmayan sürücü, ani fren yapması durumunda arabada çıkabilecek yangın ihtimaline rağmen direksiyonda nargile keyfine ara vermedi.