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    Antalya'da otomobil uçuruma düştü: 1 ölü 1 yaralı

    Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu, 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.
    • İHA
    • 12.10.2020 - 02:26
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    Antalya'da otomobil uçuruma düştü: 1 ölü 1 yaralı

    Antalya’nın Alanya ilçesinde saat 17.00 sıralarında Alanya'nın kırsalındaki Dereköy Mahallesi yolunda meydana gelen kazada, seyir halinde olan Eyüp Yiğit idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.

    Kazada sürücü ile yanında bulunan Halide Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

    Antalya da otomobil uçuruma düştü: 1 ölü 1 yaralı #1

    1 ÖLÜ 1 YARALI

    Burada tedaviye alınan Eyüp Yiğit doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    Diğer yaralının ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Antalya da otomobil uçuruma düştü: 1 ölü 1 yaralı #2

    Antalya da otomobil uçuruma düştü: 1 ölü 1 yaralı #3

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