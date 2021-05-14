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    Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

    100 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 27 yaşındaki genç sürücü, yaşamını yitirdi, kuzeni ve arkadaşı ise yaralandı.
    • DHA
    • 14.05.2021 - 14:52
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    Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

    Elektrik bobinaj ustası Mustafa Yerebakan (27), amcasının oğlu Sadık Yerebakan ve arkadaşı Mustafa Şekerkıran'ı da alarak, kendisine ait otomobille Antalya’nın Manavgat ilçesi Sağrin Mahallesi'ndeki Akpınar Yaylası'na doğru yola çıktı.

    Dörtyol Genger mevkisinde kontrolden çıkan otomobil, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

    Mustafa Yerebakan, kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Sadık Yerebakan ve Mustafa Şekerkıran ise araçtan yaralı çıkarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

    YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü.

    Sadık Yerebakan ve Mustafa Şekerkıran, burada tedaviye alındı.

    Mustafa Yerebakan'ın cenazesi ise yapılan otopsinin ardından Sağrin Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Antalya da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü #1

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