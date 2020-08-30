Dolar
7.3335
-0.3207%
Euro
8.7013
0.0022%
Altın
1964.62
1.8148%
Borsa
1100.55
-0.7556%
G. Altın
463.314
1.6304%
Bitcoin
84756.62
1.6293%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Antalya'da otomobilde sıkışan kadını çekebilmek için birbirleriyle yarıştılar

    Yardım bekleyen kadın sürücü, itfaiye ekipleri tarafından aracın kapısı kesilerek kurtarılırken, etrafta toplanan kalabalıktan bazıları cep telefonu ile yaşananları görüntüleme yarışına girdi.
    • DHA
    • 30.08.2020 - 17:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da otomobilde sıkışan kadını çekebilmek için birbirleriyle yarıştılar

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2772 sokak üzerindeki kontrolsüz kavşakta Yiğithan Özgüven idaresindeki 07 AFA 010 plakalı otomobil, Mehtap Baltaş'ın (30) kullandığı 07 AFU 654 plakalı otomobille çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle Yiğithan Özgüven'in otomobili yaklaşık 20 metre ileride otobüs durağının önündeki kaldırıma çıkarak durdu.

    Diğer sürücü Mehtap Baltaş ise kaldırımda duran otomobilde sıkıştı.

    KAPI MAKASLA KESİLDİ

    Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, sürücü koltuğunda sıkışan Baltaş'ı bulunduğu yerden kurtarmak için özel hidrolik makasla kapıyı kesti.

    'Nefes alamıyorum' diyen kazazedeyi telefonla çekme yarışına girdiler İZLE

    “NEFES ALAMIYORUM”

    Yüzü kan içerisinde kalan sürücü Mehtap Baltaş, etrafındakilere 'nefes alamıyorum' diyerek seslenirken, bazı vatandaşlar cep telefonu ile yaşananları görüntüleme yarışına girdi. Sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansa alınan sürücü Baltaş, özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Antalya da otomobilde sıkışan kadını çekebilmek için birbirleriyle yarıştılar #1

     

    DİĞER SÜRÜCÜ DE KOLUNDAN YARALANDI

    Kolundan yaralanan diğer sürücü Yiğithan Özgüven için de ambulans çağrıldı. Özgüven'e de gelen sağlık ekipleri kaza yerinde müdahale etti.

    Antalya da otomobilde sıkışan kadını çekebilmek için birbirleriyle yarıştılar #2

    KONTROLSÜZ KAVŞAK İÇİN ÖNLEM ALINMASI İSTENDİ

    Kaza yerine gelen Mehtap Baltaş'ın yakınları, genç kadının denizden gelirken kaza geçirdiğini söyledi.  Mahalleli kontrolsüz kavşakta sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek, bir an önce önlem alınmasını istedi.

    Antalya da otomobilde sıkışan kadını çekebilmek için birbirleriyle yarıştılar #3

    Antalya da otomobilde sıkışan kadını çekebilmek için birbirleriyle yarıştılar #4

    Antalya da otomobilde sıkışan kadını çekebilmek için birbirleriyle yarıştılar #5

    Antalya da otomobilde sıkışan kadını çekebilmek için birbirleriyle yarıştılar #6

    Görüş Bildir