Antalya'da otomobilde sıkışan kadını çekebilmek için birbirleriyle yarıştılar

Yardım bekleyen kadın sürücü, itfaiye ekipleri tarafından aracın kapısı kesilerek kurtarılırken, etrafta toplanan kalabalıktan bazıları cep telefonu ile yaşananları görüntüleme yarışına girdi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2772 sokak üzerindeki kontrolsüz kavşakta Yiğithan Özgüven idaresindeki 07 AFA 010 plakalı otomobil, Mehtap Baltaş'ın (30) kullandığı 07 AFU 654 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Yiğithan Özgüven'in otomobili yaklaşık 20 metre ileride otobüs durağının önündeki kaldırıma çıkarak durdu.

Diğer sürücü Mehtap Baltaş ise kaldırımda duran otomobilde sıkıştı.

KAPI MAKASLA KESİLDİ

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, sürücü koltuğunda sıkışan Baltaş'ı bulunduğu yerden kurtarmak için özel hidrolik makasla kapıyı kesti.

'Nefes alamıyorum' diyen kazazedeyi telefonla çekme yarışına girdiler İZLE

“NEFES ALAMIYORUM”

Yüzü kan içerisinde kalan sürücü Mehtap Baltaş, etrafındakilere 'nefes alamıyorum' diyerek seslenirken, bazı vatandaşlar cep telefonu ile yaşananları görüntüleme yarışına girdi. Sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansa alınan sürücü Baltaş, özel bir hastaneye kaldırıldı.

DİĞER SÜRÜCÜ DE KOLUNDAN YARALANDI

Kolundan yaralanan diğer sürücü Yiğithan Özgüven için de ambulans çağrıldı. Özgüven'e de gelen sağlık ekipleri kaza yerinde müdahale etti.

KONTROLSÜZ KAVŞAK İÇİN ÖNLEM ALINMASI İSTENDİ

Kaza yerine gelen Mehtap Baltaş'ın yakınları, genç kadının denizden gelirken kaza geçirdiğini söyledi. Mahalleli kontrolsüz kavşakta sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek, bir an önce önlem alınmasını istedi.