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    Antalya'da otomobilden iş yerine ateş açıldı

    Otomobille yaklaştıkları iş yerine tabancayla ateş açan şüpheliler yakalanırken, şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Araç sahibi ise serbest bırakıldı.
    • RUPTLY
    • 08.07.2021 - 11:58
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    Antalya'da otomobilden iş yerine ateş açıldı

    Antalya'nın Manavgat ilçesi Sanayi Sitesi 2047 sokakta bulunan bir oto tamir ve bakım servisinin önüne 07 K 5536 plakalı otomobille gelen şüpheliler, otomobilin sağ ön camından çıkardıkları tabanca ile işyerini kurşun yağmuruna tuttu.

    Silah sesiyle birlikte işyerinde çalışan personel korku içerisinde kaçıştı.

    Otomobilin geçtiği yerde 2 patlamış 2 adet de patlamamış mermi çekirdeği bulundu.

    POLİS EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

    Saat 16.00 sıralarında gerçekleşen olayın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Güvenlik kameralarından plakası ve rengi belirlenen araç, Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucunda yaklaşık 2 saat sonra Salkımevler Mahallesi sınırlarında kanal yolunda ele geçirildi.

    Antalya'da otomobilden iş yerine ateş açıldı VİDEO


    Antalya da otomobilden iş yerine ateş açıldı #1

    SİLAHTAN KURTULMAYA ÇALIŞIRKEN YOLA DÜŞTÜ

    Polisleri gören şüpheliler, olayda kullandıkları silahı camdan Manavgat ırmağına atmak isterken silah yola düştü.

    Aşırı derece alkollü oldukları gözlenen 2 şüpheli arka plakası sökülmüş olduğu görülen araçtan indirilerek polis aracına alındı.

    Antalya da otomobilden iş yerine ateş açıldı #2

    ALKOLLÜ LDUĞU BELİRLENDİ

    Polislerin durdurduğu aracı sanayi sitesinde kurşunlama olayını da gerçekleştiren İbrahim D.’nin kullandığı belirlendi. Sürücü belgesi olmadığı belirlenen İbrahim D.’nin 1.82 promil alkollü olduğu görüldü.

    Antalya da otomobilden iş yerine ateş açıldı #3

    ESRAR BULUNDU

    İbrahim D. Hakkında alkollü ve sürücü belgesi olmaksızın araç kullanmak ve aracın arka plakasını sökmek suçlarından 4 bin 552 TL para cezası yazıldı. Araç içerisinde 2.32 gram esrar maddesi ele geçirildi.

    Antalya da otomobilden iş yerine ateş açıldı #4

    1 KİŞİ TUTUKLANDI

    Asayiş Büro Amirliğine götürülen 2 şüpheliden İbrahim D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edilirken, ismi açıklanmayan ve yakalandığında yanında bulunan bir kişi serbest bırakıldı.

    Antalya da otomobilden iş yerine ateş açıldı #5

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