Antalya'da otomobilin altında kalmaktan kurtulan eşine koşup sarıldı

Otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bankta oturan mısır satıcısı son anda kurtulurken, o anları gören eşi koşarak sakinleştirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi Antalya Caddesi'nde seyir halindeki Nurullah Eren’in kullandığı otomobil, Ahmet Akbulut’un kullandığı ticari araca yandan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma çıkan otomobil kaldırımda bulunan ağaç ve banklara zarar verirken, bankta oturup havuzu seyreden Muhittin Çavuşoğlu aracı son anda fark ederek kendisini banktan geri atıp adeta ölümden döndü.

SEVİNÇTEN EŞİNİN BOYNUNA SARILDI

Kaza sırasında mısır tezgahının başında bekleyen mısır satıcısı Muhittin Çavuşoğlu’nun eşi Gülcan Çavuşoğlu, kocasının yerden ayağa kalktığını görünce koşup boynuna sarılarak öptü. Kazanın nasıl olduğunu görmediğini belirten Muhittin Çavuşoğlu, “Güneşten yararlanmak için mısır tezgahımın önünde belediyenin yaptığı banka oturup havuzu seyrediyordum. Çarpışan araçların birisinin üzerime geldiğini görünce kendimi ağacın köküyle birlikte yerde buldum. Hanım ve çevredeki vatandaşlar beni çekip araçtan uzaklaştırdılar. Hanımım bana bir şey olacak diye korkudan kendisine gelemedi. Sonra geldim ve kazadan beri titreyip burada oturuyorum. Görünmez kaza bu olsa gerek. Otururken de, yatarken de buluyor insanı.” dedi.

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"BİR ŞEY OLMADIĞINI GÖRÜNCE ÇOK SEVİNDİM"

Bir an ne olduğunu tam algılayamadığını belirten Gülcan Çavuşoğlu, “Şaşkınlık içerisinde otomobilin kocama çarpmak üzere olduğunu görünce ona doğru koştum. Çok korktum. Verilmiş sadakamız varmış. Bir şey olmadığını görünce çok sevindim. Herkese geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin.” diye konuştu.