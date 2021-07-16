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- Antalya'da otomobilin el frenini çekmeyi unuttu
Antalya'da otomobilin el frenini çekmeyi unuttu
Otomobilini park eden Mustafa Yalçınkaya, el frenini çekmeyi unuttu. Otomobil başka bir araca çarptıktan sonra 5 metreden aşağı düştü. Araç hurdaya dönerken, yaralanan olmadı.
- İHA
- 16.07.2021 - 19:02
- Güncelleme : 16.07.2021 - 19:05
Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Mustafa Yalçınkaya, 07 YS 912 plakalı aracı ile hastaneye geldi.
Yalçınkaya aracını park ettikten sonra hastaneye girerken, kısa bir süre sonra araç kendiliğinden hareket etmeye başladı.
5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
Bir süre sonra rampada kendiliğinden hareket eden araç, önce Cihangir Hapil’e ait 07 K 9471 plakalı park halindeki otomobile çarptı.
Daha sonra duvar üstündeki demirleri kırarak, 5 metre yükseklikten aşağıya düştü.
Şans eseri iki otomobilde de kimsenin bulunmaması, olası faciayı önledi.
"PARK HALİNDEYKEN HAREKET ETMİŞ.."
Sürücü Yalçınkaya, “Arabayı park etmiştim. Park halindeyken hareket etmiş ve aşağıya düşmüş.
Ben Hastaneye gelmiştim, geri döndüm.” diye konuştu.