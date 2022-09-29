Antalya'da otomobilinde ölü bulunan adam toprağa verildi

Polis ekiplerinin şüphelendiği araçta ölü olarak bulunan 45 yaşındaki şahsın katili, kısa sürede bulundu. Evinde yapılan incelemelerde kan lekeli kıyafetler bulunan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde görevde olan devriye ekibinin dikkatini, yol kenarındaki otomobil çekti.

Durumdan şüphelenen ekipler, aracı kontrol etmek isterken bir şahsın kanlar içinde direksiyon başında hareketsiz durduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kimliği belirendi

Ekipler, yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından kimliği tespit edilen kişinin, 45 yaşındaki Ramazan Kırınfil olduğu belirlendi.

Öte yandan incelemeye alınan otomobilde 247 bin TL para bulunurken, yüklü miktardaki dövizin de çalıntığı tespit edildi.

Geniş çaplı çalışma başlatıldı

Yakın civarda oturduğu ortaya çıkan Kırınfil'in, döviz işiyle uğraştığı ortaya çıktı.

Genç adamın cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi’nin morguna, buradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarıyla birlikte Kırınfil'in telefonunu incelemeye aldı.

Şüpheli takibe alındı

Bunun üzerine Kırınfil'in, en son 22 yaşındaki Ramazan Afşin ile telefonda görüştüğü belirlendi.

Afşin' i takibe alan jandarma, kamera kayıtlarından şüphelinin gün içindeki hareketlerini inceledi.

Kan lekeli kıyafetler bulundu

Bir süre sonra şahsın evine baskın düzenlendi. Afşin'in kullandığı araçta, iş yerinde ve ikametinde yapılan aramalarda kan lekeli giysilerle, lekeleri silmek için kullandığı ıslak mendiller ele geçirildi.

Evinin banyosundaki bölmede de 8 bin 400 dolar, 14 bin pound ve 13 bin lira bulundu.

Tutuklandı

Cinayette kullanılan bıçak ise olay yerinin hemen alt kısmındaki çalılık alanda, içinde bir miktar farklı türde dövizin bulunduğu çantayla birlikte bulundu.

İncelenen kamera kayıtlarında, Afşin'in elindeki kanı deniz kenarına giderek temizlediği tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Memleketinde toprağa verildi

Öte yandan otopsi işlemlerinin ardından Ramazan Kırınfil’in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

DHA'nın aktarımına göre; memleketi Diyarbakır’a getirilen Kırınfil’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Mardin Kapı Mezarlığı’nda toprağa verildi.





















