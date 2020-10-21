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    Antalya'da otomobille çarpışan 20 yaşındaki motosikletli öldü

    Hayatını kaybeden gencin kaskının başında değil, motosikletin arkasında bağlı olması dikkati çekti.
    • DHA
    • 21.10.2020 - 07:45
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    Antalya'da otomobille çarpışan 20 yaşındaki motosikletli öldü

    Antalya’nın Döşemealtı ilçesine bağlı Bahçeyaka Mahallesi'nde 20 yaşındaki Eren Berke Çakmak'ın kullandığı plakasız motosiklet ile A.B. yönetimindeki 38 PD 797 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

    Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ve başını asfalt zemine çarpan motosiklet sürücüsü Eren Berke Çakmak, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çakmak, ardından ilçe merkezindeki özel hastaneye kaldırıldı.

    Çakmak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

    Otomobil sürücüsü A.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Antalya da otomobille çarpışan 20 yaşındaki motosikletli öldü #1

    KASKI MOTOSİKLETİN ARKASINDAN ÇIKTI

    Kaza nedeniyle kontrollü bir şekilde sağlanan cadde üzerindeki trafik akışı, polislerin incelemesinin ardından trafiğe açıldı.

    Motosiklet sürücüsü Çakmak'ın başında takılı olması gereken kaskın, motosikletin arkasında bağlı olduğu görüldü.

    Antalya da otomobille çarpışan 20 yaşındaki motosikletli öldü #2

    Antalya da otomobille çarpışan 20 yaşındaki motosikletli öldü #3

    Antalya da otomobille çarpışan 20 yaşındaki motosikletli öldü #4

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