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    Antalya'da otomobiller çarpıştı: 2 si ağır 5 yaralı

    Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 24.04.2021 - 14:48
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 14:57
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    Antalya'da otomobiller çarpıştı: 2 si ağır 5 yaralı

    Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Adem Yörük Sanayi Sitesi kavşağında meydana gelen olayda, Mehmet Serkan T. yönetimindeki otomobil Adnan Menderes Caddesi’nde seyir halindeyken, sokaktan kontrolsüz kavşağa çıkan Sadullah S. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

    Savrulan araçlardan biri elektrik direğine çarptı, kopan tel ise yere düştü.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Kazada Mehmet Serkan T. ile diğer araç sürücü Sadullah S. ve savrulup yola fırlayan yanındaki Vedat K., Recep K. ve Mehmet Mansur E. yaralandı.

    İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

    Antalya'da otomobiller çarpıştı: 2 si ağır 5 yaralı VİDEO

    Antalya kaza

    Yaralılardan 2'sinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
    Kazanın ardından bölgeye gelen ekipler, hattaki elektriği kesip, tamiratını gerçekleştirdi.

    Antalya kaza

    Antalya kaza

    Antalya kaza

    Antalya kaza

    Antalya kaza

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