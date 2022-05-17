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    Antalya'da otomobillerin çarpıştığı kazada, iki öğretim üyesi yaralandı

    Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde otomobillerin çarpıştığı kazada, iki öğretim üyesi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • 17.05.2022 - 15:45
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 16:32
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    Antalya'da otomobillerin çarpıştığı kazada, iki öğretim üyesi yaralandı

    Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) yerleşkesi Edebiyat Fakültesi yakınındaki kontrolsüz kavşakta trafik kazası yaşandı.

    İHA'nın haberine göre; Öğretim Üyesi Şerife D. idaresindeki otomobil ile Onur K. yönetimindeki otomobil, çarpıştı. Şerife D.’nin kullandığı otomobil refüje çıkarak durabildi.

    Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kazanın etkisiyle şoka girdiler

    Kazaya ilk müdahaleyi AÜ güvenlik görevlileri yaptı. Onur K., kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki Havvanur D. ise şoka girdi.

    Antalya'da otomobillerin çarpıştığı kazada, iki öğretim üyesi yaralandı VİDEO


    2 yaralı

    Öğrenci Havvanur’u yanına gelen arkadaşları sakinleştirdi. Şerife D. de kaza sonrası şoka girerken, yanındaki yolcu Öğretim Üyesi Aydın Ç. hafif yaralandı.

    Gözyaşlarına boğulan Şerife D.’yi mesai arkadaşları sakinleştirdi. Her iki öğretim üyesi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Antalya da otomobillerin çarpıştığı kazada, iki öğretim üyesi yaralandı #1

    Antalya da otomobillerin çarpıştığı kazada, iki öğretim üyesi yaralandı #2

    Antalya da otomobillerin çarpıştığı kazada, iki öğretim üyesi yaralandı #3


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