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    Antalya'da otoparktaki otomobillerin lastiklerini patlattı

    Bir apartmanda yaşayan Ahmet Uzun isimli şahıs, otoparktaki 3 otomobilin ön lastiklerinin bıçakla partlatıldığını fark edip, polise ihbarda bulundu.
    • 13.04.2022 - 16:28
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    Antalya'da otoparktaki otomobillerin lastiklerini patlattı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 627 Sokak üzerindeki bir apartmanda yaşayan Ahmet Uzun, evin otoparkındaki kendi aracının, oğlu Muhammet Uzun’un sol ön lastiğinin, komşusuna ait arabanın da sağ ön lastiğinin patlak olduğunu fark etti.

    Otoparktaki araç lastiklerini bıçakla patlattılar

    Lastikleri inceleyen Uzun, bıçakla patlatıldığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

    İhbarla birlikte olay yerine gelen polis ekipleri, araçlarda incelemede bulundu. Uzun ailesi kimliği belirsiz şüpheliden şikâyetçi olurken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    "Şüphelendiğim birisi yok"

    Lastiklerin patlak olduğunu fark edince polise haber verdiğini belirten Ahmet Uzun, "3 arabanın ön tekerleklerini patlatmış. Bıçak sokmuş. Kimin olduğunu bilmiyoruz. Çok şaşırdım. Sadece kendi aracım değil, oğlumun aracınınkini de patlatmış. Şüphelendiğim birisi yok. Olsa zaten yakasından tutup 'sen yaptın' derim." diye konuştu.

    Antalya da otoparktaki otomobillerin lastiklerini patlattı #1

    Antalya da otoparktaki otomobillerin lastiklerini patlattı #2

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    Antalya da otoparktaki otomobillerin lastiklerini patlattı #4


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