Antalya'da otoyol kenarına aracını çekip havaya ateş açan sürücü yakalandı

Otomobilini yol kenarına park ederek, oturduğu portatif sandalyeden havaya 6 el ateş açan sürücü tespit edildi. Jandarma tarafından yakalanan sürücüye, cezai işlem uygulanacak.

Sosyal medya, bir magandanın yol ortasında havaya ateş açtığı görüntülerle çalkalandı.

07 AKC 609 plakalı lüks otomobilini otoyol kenarındaki emniyet şeridine park eden H.U. adlı sürücünün tabancayla art arda ateş etmesi, tepkiye neden oldu.

HAVAYA 6 EL ATEŞ AÇTI

Park ettiği otomobilin yanına koyduğu portatif sandalyeye oturduğu görülen H.U., bu sırada belinden tabancasını çıkartıp, aracının açılı tavanı kapanırken, art arda 6 kez havaya ateş etti.

Antalya'da otoyol kenarına aracını çekip havaya ateş açan sürücü VİDEO



ARACIN TAVANINA TÜRK BAYRAĞI ASTI

Aracın tavanı kapanırken Türk bayrağının da tavana asılı olduğu görüldü. Görüntüler, sosyal medyada yoğun tepkiye neden oldu.

HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK

Konunun medyaya yansımasının ardından harekete geçen polis ekipleri, H.U.'yu yakalayıp Kepez İlçe Jandarma ekiplerine teslim etti. H.U. hakkında, 'meskun mahalde silahla ateş etmek' suçundan işlem yapılacak.









