Antalya'da özel halk otobüsü 9 araca çarptı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan, Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsünün araçlara çarptığı kazada, Muratpaşa Emniyet Müdürü Zafer Kunduz'un koruma polisi Gökhan Öztürk dahil 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1366 Sokak'ta yaşanan kazada, Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Uncalı- Lara hattında çalışan özel halk otobüsünün şoförü Cengiz Akıcı, duraktan yolcu alıp hareket etti.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOBÜS 9 ARACA ÇARPTI

Bu sırada Akıcı'nın kontrolünden çıkan otobüs, 9 araca çarpıp, kaldırıma çıktı.

Kazada Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Zafer Kunduz'un koruma polisi Gökhan Öztürk'ün de aralarında olduğu 5 kişi yaralandı.

5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"OTOBÜS ANİDEN ŞAHLANIP HIZLANDI"

Otobüs şoförü Cengiz Akıcı, polise verdiği ifadesinde, "Duraktan yolcu alıp, hareket ettim. Daha sonra otobüs aniden şahlanıp, hızlandı. Frene bastım ancak otobüs durmak bilmedi. Kontağı kapattım ancak olanlar oldu. Çok üzgünüm." dedi.

Cengiz Akıcı'nın, polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

















