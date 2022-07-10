Antalya'da palmiyeye çarpan araç ikiye ayrıldı: 4 ağır yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, palmiye ağacına çarptı. Yaşanan kazada araç ikiye ayrılırken yaralanan 4 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiinde feci bir trafik kazası olayı meydana geldi.

Boğaz istikametinden Manavgat istikametine doğru ilerleyen sürücü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Şaban E.’nin kullandığı otomobil, yol kenarında bulunan palmiyeye çarparak ikiye bölündü.

4 kişi yaralandı

Kazada araç sürücüsü Şaban E., otomobilde yolcu olarak bulunan Anıl A., Hüseyin Burak A. ve Ali E. yaralandı.

Yaşanan durum sonrası çevredekiler tarafından olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri çağırıldı.

Sürücü alkollü çıktı

Polisler, otomobil sürücüsünün 1,62 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yararlıların durumu ağır

İHA'nın haberine göre; 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun ise ağır olduğu bildirildi.