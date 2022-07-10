Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
372.920
-0.77%
BTXN Coin
7.23
-1.89%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Antalya'da palmiyeye çarpan araç ikiye ayrıldı: 4 ağır yaralı

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, palmiye ağacına çarptı. Yaşanan kazada araç ikiye ayrılırken yaralanan 4 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
    • 10.07.2022 - 15:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da palmiyeye çarpan araç ikiye ayrıldı: 4 ağır yaralı

    Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiinde feci bir trafik kazası olayı meydana geldi.

    Boğaz istikametinden Manavgat istikametine doğru ilerleyen sürücü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Şaban E.’nin kullandığı otomobil, yol kenarında bulunan palmiyeye çarparak ikiye bölündü.

    4 kişi yaralandı

    Kazada araç sürücüsü Şaban E., otomobilde yolcu olarak bulunan Anıl A., Hüseyin Burak A. ve Ali E. yaralandı.

    Yaşanan durum sonrası çevredekiler tarafından olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri çağırıldı.

    Antalya da palmiyeye çarpan araç ikiye ayrıldı: 4 ağır yaralı #1

    Sürücü alkollü çıktı

    Polisler, otomobil sürücüsünün 1,62 promil alkollü olduğu belirlendi.

    Yararlıların durumu ağır

    İHA'nın haberine göre; 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

    Antalya da palmiyeye çarpan araç ikiye ayrıldı: 4 ağır yaralı #2

    Antalya da palmiyeye çarpan araç ikiye ayrıldı: 4 ağır yaralı #3

    Antalya da palmiyeye çarpan araç ikiye ayrıldı: 4 ağır yaralı #4


    İlginizi Çekebilir

    Esenyurt'ta sağanak sonrası fabrikayı su bastı
    Gündem

    Esenyurt'ta sağanak sonrası fabrikayı su bastı

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Ersin Korkut'tan bomba Survivor itirafı! 'Acun Ilıcalı ile anlaşamadım'
    Medya

    Ersin Korkut'tan bomba Survivor itirafı! 'Acun Ilıcalı ile anlaşamadım'

    Görüş Bildir