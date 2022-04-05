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    Antalya'da pansiyonda yangın

    Kumluca ilçesine bağlı Olimpos'ta çıkan yangında alevlerin sardığı pansiyon kül oldu.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 01:37
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    Antalya'da pansiyonda yangın

    Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi Olimpos'taki bir pansiyonda yangın çıktı.

    ALEVLER TÜM YAPIYI SARDI

    Müşteri bulunmayan pansiyondan başlayan yangın kısa sürede tüm yapıyı sardı. Çevre esnafının yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle böyleye itfaiye jandarma ekipleri sevk edildi.

    Antalya'da pansiyonda yangın - VİDEO

    ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

    Resepsiyon bölümünde etkili olan yangını itfaiye ekiplerinin diğer oda ve ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

    Yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, jandarmanın incelemesi devam ediyor.


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