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    Antalya'da para için babasını mermerle öldüren şahıs tutuklandı

    Para için babasıyla tartışan 23 yaşındaki Mehmet Ali Yılmaz, babasının başına mermerle vurarajk öldürmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 18:04
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    Antalya'da para için babasını mermerle öldüren şahıs tutuklandı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Mehmet Fuat Saral, oğlu Mehmet Ali Yılmaz'ı bebekken evlatlık verdi.

    22 Nisan günü ise Cemil G.'ye ait kullanılmayan kokoreç dükkanına, evlatlık verilen Yılmaz geldi.

    Saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Ermenek Mahallesi, Rauf Denktaş Caddesi’ndeki dükkanda kalan baba Mehmet Fuat Saral, oğlu tarafından darbedildi.

    Olay yerinde öldü

    Baba ile oğul tartışmaya başlayınca, iş yeri sahibi Cemil G. dışarı çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ali Yılmaz, babası Saral'ın başına mermerle vurdu. Cemil G.'nin cep telefonunu da kıran Mehmet Ali Yılmaz, ayakkabılarını giymeden yalın ayak olay yerinden uzaklaştı.

    Gürültüyü duyan esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Fuat Saral'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Antalya da para için babasını mermerle öldüren şahıs tutuklandı #1

    Alkollü olduğu belirlendi

    Cemil G. ile çevredekilerin ifadelerine başvuran ekipler, kısa süre sonra Mehmet Ali Yılmaz'ı yakalayıp gözaltına aldı. Yılmaz'ın, 1,03 promil alkollü olduğu belirlendi. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Yılmaz, babasının öldüğünden haberi olmadığını söyledi.

    Tutuklandı

    Mehmet Fuat Saral'ın cenazesi, adli tıptaki otopsi işlemlerinin ardından dün teslim alındı. Saral'ın cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'na defnediledi. Mehmet Ali Yılmaz ise ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Antalya da para için babasını mermerle öldüren şahıs tutuklandı #2


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