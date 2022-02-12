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- Antalya'da para meselesi nedeniyle evini kurşunlandı
Antalya'da para meselesi nedeniyle evini kurşunlandı
- DHA
- 12.02.2022 - 13:13
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1118'inci Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki dairede ev sahibi Adnan E. ile Çetin K. ve Erkan Ö. arasında, 4 bin liralık alacak nedeniyle tartışma çıktı.
TARTIŞTIĞI KİŞİNİN EVİNE SİLAHLA ATEŞ ETTİLER
Tartışmanın ardından ayrılan Çetin K. ve Erkan Ö., pompalı tüfek ve tabanca ile Adnan E.'nin evine ateş etti. Kurşun ve saçmalar, balkon camını patlatırken, sokakta park halindeki 2 otomobile de isabet etti.
SALDIRGANLAR KAÇTI
Çetin K. ve Erkan Ö., saldırı sonrası kaçarken, sesleri duyan mahalleli de polis çağırdı. Ekipler, sokakta cep telefonlarının ışığıyla boş mermi ve kartuş aradı.
POLİS, 2 ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Bir polis memuru da delillerin kaybolmaması için olay yeri inceleme ekipleri gelene kadar eline aldığı taşı tebeşir gibi kullanarak, boş kovan ve kartuşların etrafını çizip, daire içine aldı.
Evine saldırı düzenlenen Adnan E., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kaçan Çetin K. ve Erkan Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.