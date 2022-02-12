Antalya'da para meselesi nedeniyle evini kurşunlandı

Adnan E.'nin evine 4 bin lira alacak için pompalı tüfekle ateş açan 2 şahıs, olay yerinden kaçarken, polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1118'inci Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki dairede ev sahibi Adnan E. ile Çetin K. ve Erkan Ö. arasında, 4 bin liralık alacak nedeniyle tartışma çıktı.

TARTIŞTIĞI KİŞİNİN EVİNE SİLAHLA ATEŞ ETTİLER

Tartışmanın ardından ayrılan Çetin K. ve Erkan Ö., pompalı tüfek ve tabanca ile Adnan E.'nin evine ateş etti. Kurşun ve saçmalar, balkon camını patlatırken, sokakta park halindeki 2 otomobile de isabet etti.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Çetin K. ve Erkan Ö., saldırı sonrası kaçarken, sesleri duyan mahalleli de polis çağırdı. Ekipler, sokakta cep telefonlarının ışığıyla boş mermi ve kartuş aradı.

POLİS, 2 ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Bir polis memuru da delillerin kaybolmaması için olay yeri inceleme ekipleri gelene kadar eline aldığı taşı tebeşir gibi kullanarak, boş kovan ve kartuşların etrafını çizip, daire içine aldı.

Evine saldırı düzenlenen Adnan E., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kaçan Çetin K. ve Erkan Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

























