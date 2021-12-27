Antalya'da park halindeki aracı parçaladılar

Kimliği belirsiz kişiler, beyzbol sopasıyla otoparkta bulunan aracın camlarını kırıp ortadan kayboldu. Araç sahibi olayı polisin telefonuyla öğrendi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde bulunan otoparkta duran 07 AUF 559 plakalı otomobil, beyzbol sopasıyla parçalandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araç sahibi Mustafa Keklikoğlu'na telefonla ulaşarak durumu bildirdi.

Otoparka gelen Keklikoğlu, aracının halini görünce neye uğradığını şaşırdı.

"DÜKKANIMIN ÖNÜNE ARABA KOYUYORLARDI"

Daha önce de tehdit edildiğini söyleyen Keklikoğlu, "Benim dükkanım var, dükkanımın önüne araba koyuyorlar iş yaptırmamak için. Benden para istediler, şikayetçi oldum.

"BOYUN BÜKMEDİK DİYE BÖYLE OLDU"

Dükkanıma silah sıkmakla tehdit ettiler ve sonuç bu. Biz boyun bükmedik diye başımıza böyle şeyler geliyor." diye konuştu.

Polis olay sonrası soruşturma başlattı.