Dolar
7.35
0.8424%
Euro
8.7178
0.9191%
Altın
1950.53
1.1585%
Borsa
1126.8
0.1858%
G. Altın
460.22
1.7015%
Bitcoin
87093.07
1.5144%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Antalya'da park halindeki aracın camlarını kıran kadın

    Kimliği belirsiz kadının, kime ait olduğu bilinmeyen park halindeki araca demir çubukla saldırdığı anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 20.08.2020 - 17:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da park halindeki aracın camlarını kıran kadın

    Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde, elinde demir çubuk bulunan kimliği belirsiz kadın, park halinde duran beyaz renk araca vurmaya başladı.

    CAMLARIYLA AYNALARINI KIRDI

    Kime ait olduğu bilinmeyen aracın ön camı ile açılır tavan camına vurup, parçalayan kadın, küfrederek aynaları da kırdı. Kadın, daha sonra demir çubuğu aracın yanına atıp, sokaktan ayrıldı.

    O anlar ise sokaktaki binalarda oturanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Antalya'da park halindeki aracın camlarını kıran kadın

    Antalya da park halindeki aracın camlarını kıran kadın #1

    Antalya da park halindeki aracın camlarını kıran kadın #2

    Görüş Bildir