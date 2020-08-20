Kimliği belirsiz kadının, kime ait olduğu bilinmeyen park halindeki araca demir çubukla saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde, elinde demir çubuk bulunan kimliği belirsiz kadın, park halinde duran beyaz renk araca vurmaya başladı.

CAMLARIYLA AYNALARINI KIRDI

Kime ait olduğu bilinmeyen aracın ön camı ile açılır tavan camına vurup, parçalayan kadın, küfrederek aynaları da kırdı. Kadın, daha sonra demir çubuğu aracın yanına atıp, sokaktan ayrıldı.

O anlar ise sokaktaki binalarda oturanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'da park halindeki aracın camlarını kıran kadın