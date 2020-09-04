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    Antalya'da park halindeki otobüs yandı

    Kepez ilçesinde otobüs depolama alanında park halindeki halk otobüsü alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen otobüs küle döndü.
    • İHA
    • 04.09.2020 - 02:59
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    Antalya'da park halindeki otobüs yandı

    Antalya’nın Kepez ilçesi Varsak Altıayak Otobüs Depolama alanında meydana gelen olayda, depolama alanına park edilen 07 AU 0040 plakalı özel halk otobüsü, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yanmaya başladı.

    Alevlerin kısa sürede sardığı halk otobüsünü görenler durumu itfaiyeye haber verdi.

    OTOBÜS KÜLE DÖNDÜ

    Bu sırada otobüste belirli aralıklarla patlamalar meydana geldi. Çevredekilerin müdahalede bulunamadığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

    Kullanılamaz hale gelen otobüs adeta küle döndü.

    Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

    Antalya'da park halindeki otobüs yandı VİDEO


    Antalya da park halindeki otobüs yandı #1

    Antalya da park halindeki otobüs yandı #2

    Antalya da park halindeki otobüs yandı #3

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