Antalya'da park halindeki servise motosiklet çarptı: 2 yaralı Seyir halinde ilerleyen 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki okul servisine arkadan çarptı. Yola savrulan iki kişi yaralandı.

İHA

Yurdun dört bir yanında her gün binlerce kaza meydana geliyor.

Motosiklet sürücülerinin de sık sık karıştığı kazalarda can kayıpları ya da ağır yaralanmalar yaşanıyor.

Bu kez olayın adresi Antalya.

16 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazaya karıştı

Manavgat ilçesinde motosikletiyle seyir halinde ilerleyen 16 yaşındaki sürücü Mehmet Ali Y., yol kenarında park halindeki okul servisine arkadan çarptı.

Kazada, çarpmanın şiddetiyle motosikletten yola savrulan motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Yahya N. (16) yaralandı.

Hastaneye kaldırıldılar

Yaralılar, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.