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- Antalya'da parkta yatan kadın fıskiye ile temizlendi
Antalya'da parkta yatan kadın fıskiye ile temizlendi
- DHA
- 01.10.2021 - 15:57
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Düden Parkı'nda, ilginç anlar yaşandı.
Parkta öğle saatlerinde temizlik yapan bir belediye görevlisi, isminin Melek olduğu öğrenilen kadını yerde yatarken buldu.
Belediye görevlisi Melek E.'ye hastaneye gitmeyi teklif etmesine rağmen, genç kadın bu teklifi kabul etmedi.
Bunun üzerine belediye görevlisi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
FISKİYE İLE YIKANDI
İhbarın ardından parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Melek E.'ye hastaneye götürmeyi teklif etti.
Ekiplerin ısrarına rağmen hastaneye gitmek istemediğini söyleyen Melek E., parkta bulunan fıskiyelerle yıkanmaya başladı.
TEMİZLENDİKTEN SONRA PARKTAN AYRILDI
Kulağına ve saçının arasına kum gittiğini söyleyen Melek E., çimlerin üzerine yeniden uzandı.
Belediye görevlisinin üzerine tuttuğu fıskiye ile temizlenen Melek E., bir süre suyun altında yattıktan sonra parktan ayrıldı.