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Antalya'da parkta yatan kadın fıskiye ile temizlendi

Antalya'da parkta yatan kadın fıskiye ile temizlendi

Parkta yatan ve sağlık görevlilerinin yardım teklifini geri çeviren Melek E., fıskiye ile yıkandı. Belediye görevlisinin üzerine tuttuğu fıskiye ile temizlenen Melek E. daha sonra parktan ayrıldı.