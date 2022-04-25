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    Antalya'da patenli çocuk, tutunduğu otobüsün altında kaldı

    Antalya'da patenle kayarken tutundukları hareket halindeki özel halk otobüsünün altında kalan çocuklardan biri öldü, biri yaralandı.
    • 25.04.2022 - 19:48
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    Antalya'da patenli çocuk, tutunduğu otobüsün altında kaldı

    Ssaat 17.00 sırasında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi Avni Tolunay Caddesi'nde meydana gelen olayda S.G. idaresindeki 07 AU 0400 plakalı özel halk otobüsü, kent merkezine seyir halindeyken iddiaya göre aracın arkasına 3 patenli çocuk tutundu.

    Tutundukları otobüsün altında kaldılar

    Çocuklardan biri otobüsün arka tekerleğinin altında kalırken, bir çocuk ise kolundan yaralandı. Olayı fark eden şoför hemen otobüsü sağa çekti. Vatandaşlar ise kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    Çcouklardan biri hayatını kaybetti

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre sağlık ekipleri 13 yaşındaki Emin Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, kolundan yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan çocuk ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Caddenin araç trafiğine kapatılması sonucu uzun kuyruk oluştu. Kalabalık ise polisin çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Antalya da patenli çocuk, tutunduğu otobüsün altında kaldı #1

    Geriye patenleri kaldı

    Polis vatandaşların ve gazetecilerin görüntü almaması için cenazenin etrafını camiden getirdiği hasırla perdeleme yaptı.

    Sürücü S.G. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ölen çocuğun ayağından çıkartılan patenleri ise bir polis memuru tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

    Antalya da patenli çocuk, tutunduğu otobüsün altında kaldı #2

    Antalya da patenli çocuk, tutunduğu otobüsün altında kaldı #3

    Antalya da patenli çocuk, tutunduğu otobüsün altında kaldı #4


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