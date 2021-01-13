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- Antalya’da patenli genç, şoförün elinden zor kurtuldu
Antalya’da patenli genç, şoförün elinden zor kurtuldu
Halk otobüsünün arkasına tutunup paten keyfi yapan genç, durakta araçtan aşağı inen otobüs şoförünü görünce neye uğradığını şaşırdı. Genç, paten sürerek değil koşarak kaçtı.
- İHA
- 13.01.2021 - 10:40
- Güncelleme : 13.01.2021 - 11:23
Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi, İsmet Gökşen Caddesi üzerinde seyreden Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 07 AUU 626 plakalı halk otobüsünün arkasına takılan patenli gencin tehlikeli yolculuğu, kameralara takıldı.
Genç, bir süre aracın arkasında yolculuğunu devam ettirirken otobüsün durağa yanaşmasının ardından olanlar oldu.
ŞOFÖRÜ GÖRDÜ KAÇMAYA BAŞLADI
Aracın durmasıyla ön tarafı kontrol eden patenli genç, göz göze geldiği şoförün otobüsten inmesiyle bir anda kaçmaya başladı.
Otobüs şoförü de arkasına bile bakmadan kaçan gence tepki gösterdi.
O ANLAR KAMERADA
O anlar kameralara yansırken, aracına tekrar binen otobüs şoförü güzergahında ilerlemeye devam etti.