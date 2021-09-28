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    Antalya’da patenli gençler tehlikeye davetiye çıkardı

    Bir grup genç, patenleri ile trafiğe çıktı. Motosikletin arkasına tutunan iki kişi, araçların arasında başka bir motosiklete tutundu.
    • İHA
    • 28.09.2021 - 16:11
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 16:30
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    Antalya’da patenli gençler tehlikeye davetiye çıkardı

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde kendilerinden sıkça bahsettiren patenli gençler, tehlikeye davetiye çıkardı.

    Gece saatlerinde üst geçit üzerindeki rampayı çıkmakta zorlanan patenli bir grup genç, seyir halindeki araçların olduğu yolda tehlikeyi bir süre devam ettirdi.

    MOTOSİKLETE TUTUNDULAR

    Daha sonra iki kişi, yanlarına yaklaşık 2 metre yaklaşan başka bir motosikletin arkasına tutundu.

    Motosiklet sürücülerinin ise gençlere herhangi bir uyarıda bulunmadığı görüldü.

    Antalya’da patenli gençler tehlikeye davetiye çıkardı VİDEO


    Antalya’da patenli gençler tehlikeye davetiye çıkardı #1

    BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

    Sık sık gündeme gelen gençlerin trafikteki tehlike dolu hareketleri saniye saniye kaydedilirken, vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti.

    Antalya’da patenli gençler tehlikeye davetiye çıkardı #2

    Antalya’da patenli gençler tehlikeye davetiye çıkardı #3

    Antalya’da patenli gençler tehlikeye davetiye çıkardı #4

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