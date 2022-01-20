Trafikte seyir halindeki bir otomobilin arkasına tutunan gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Gençlerden birinin, araca tutunan arkadaşına sarıldığı görüldü.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, saat 15.30 sıralarında, kırmızı ışıkta bekleyen araçlardan birine patenli gençlerden biri tutundu.

Diğer patenli arkadaşı da ona sarılarak trafikte ilerlemeye başladı.

Olan bitenden habersiz otomobil sürücüsü yoluna devam ederken, gençlerin patenli yolculuğu kazaya davetiye çıkardı.

KAMERAYA YANSIDI

Cadde boyunca yolculuklarını sürdüren gençler, ardından aracı bırakıp gözlerden kayboldu.

Gençlerin tehlikeli yolculuğu araç kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya’da, patenli gençlerin trafikteki tehlikeli yolculuğu VİDEO

