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    Antalya’da, patenli gençlerin trafikteki tehlikeli yolculuğu

    Trafikte seyir halindeki bir otomobilin arkasına tutunan gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Gençlerden birinin, araca tutunan arkadaşına sarıldığı görüldü.
    • İHA
    • 20.01.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 09:35
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    Antalya’da, patenli gençlerin trafikteki tehlikeli yolculuğu

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, saat 15.30 sıralarında, kırmızı ışıkta bekleyen araçlardan birine patenli gençlerden biri tutundu.

    Diğer patenli arkadaşı da ona sarılarak trafikte ilerlemeye başladı.

    Olan bitenden habersiz otomobil sürücüsü yoluna devam ederken, gençlerin patenli yolculuğu kazaya davetiye çıkardı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Cadde boyunca yolculuklarını sürdüren gençler, ardından aracı bırakıp gözlerden kayboldu.

    Gençlerin tehlikeli yolculuğu araç kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Antalya’da, patenli gençlerin trafikteki tehlikeli yolculuğu VİDEO

    Antalya’da, patenli gençlerin trafikteki tehlikeli yolculuğu #1

    Antalya’da, patenli gençlerin trafikteki tehlikeli yolculuğu #2

    Antalya’da, patenli gençlerin trafikteki tehlikeli yolculuğu #3

    Antalya’da, patenli gençlerin trafikteki tehlikeli yolculuğu #4

    Antalya’da, patenli gençlerin trafikteki tehlikeli yolculuğu #5


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