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    Antalya'da patronunu verdiği çeki bozdurup, kaçtı

    Organizasyon şirketi sahibinin nakde çevirmesi için verdiği 75 bin liralık çeki banka şubesinde bozduran çalışanı parayı paylaştığı 4 arkadaşıyla birlikte kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 10.08.2020 - 15:33
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    Antalya'da patronunu verdiği çeki bozdurup, kaçtı

    Antalya'da organizasyon şirketi sahibi Emre D., 75 bin liralık çeki tahsil etmesi için çalışanı A.B.K.'ye verip, Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı’ndaki banka şubesi önünde beklemeye başladı.

    Bankadan 75 bin lirayı alan A.B.K., iddiaya göre şube çıkışında parayı 4 arkadaşına verdi. Ardından ‘hırsız var’ diye bağıran A.B.K. ile arkadaşları kaçarak, kayıplara karıştı.

    Bankanın önünde aracında bekleyen Emre D., olaya şahit olunca şüphelilerin peşine düştü.

    Antalya da patronunu verdiği çeki bozdurup, kaçtı #1

    POLİS DİĞER 4 ŞÜPHELİYİ ARIYOR

    Emre D., şüphelilerden birini polise yakalattı. Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında, pantolonunun içinde bir miktar para bulundu.

    Polis, diğer 4 şüpheliye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Antalya da patronunu verdiği çeki bozdurup, kaçtı #2

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