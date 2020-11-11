Antalya'da pazarcı esnafı arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Esnaflar arasında çıkan kavgada yaralanan 1'i kadın 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan semt pazarında, iki esnaf arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

1'İ KADIN 4 YARALI

Kavga sırasında 3 pazarcı esnafı ile alışveriş yapan bir kadın yaralandı. Yaralılar, pazar yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, ifadelerine başvurmak üzere 9 kişiyi Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürdü.