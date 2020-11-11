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    Antalya'da pazarcı esnafı arasında silahlı kavga: 4 yaralı

    Esnaflar arasında çıkan kavgada yaralanan 1'i kadın 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 11.11.2020 - 17:52
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 17:57
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    Antalya'da pazarcı esnafı arasında silahlı kavga: 4 yaralı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan semt pazarında, iki esnaf arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

    1'İ KADIN 4 YARALI

    Kavga sırasında 3 pazarcı esnafı ile alışveriş yapan bir kadın yaralandı. Yaralılar, pazar yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Polis ekipleri, ifadelerine başvurmak üzere 9 kişiyi Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürdü.

    Antalya da pazarcı esnafı arasında silahlı kavga: 4 yaralı #1

    Antalya da pazarcı esnafı arasında silahlı kavga: 4 yaralı #2

    Antalya da pazarcı esnafı arasında silahlı kavga: 4 yaralı #3

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