İki pazarcı arasında çıkan kavgada, taraflardan biri diğerinin kamyonetine demir çubuk ile saldırdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kurulan Çarşamba Semt Pazarı'nda, iki pazarcı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü.

DEMİR ÇUBUKLA ARACINA SALDIRDI

Pazarcılardan biri, eline aldığı demir çubukla diğer pazarcının kamyonetine vururken, daha sonra tişörtünü çıkarıp kamyonetin sahibine saldırmaya çalıştı.

Öfkeli pazarcı, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle engellendi.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Antalya'da pazarcılar arasında çıkan kavga kamerada