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    Antalya'da pazarcılar arasında çıkan kavga kamerada

    İki pazarcı arasında çıkan kavgada, taraflardan biri diğerinin kamyonetine demir çubuk ile saldırdı.
    • DHA
    • 01.10.2020 - 11:54
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 11:54
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    Antalya'da pazarcılar arasında çıkan kavga kamerada

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kurulan Çarşamba Semt Pazarı'nda, iki pazarcı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü.

    DEMİR ÇUBUKLA ARACINA SALDIRDI

    Pazarcılardan biri, eline aldığı demir çubukla diğer pazarcının kamyonetine vururken, daha sonra tişörtünü çıkarıp kamyonetin sahibine saldırmaya çalıştı.

    Öfkeli pazarcı, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle engellendi.

    Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Antalya'da pazarcılar arasında çıkan kavga kamerada

    Antalya da pazarcılar arasında çıkan kavga kamerada #1

    Antalya da pazarcılar arasında çıkan kavga kamerada #2

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