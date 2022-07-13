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    Antalya'da piknik alanında hortum çıktı

    Piknik yapmak için mesire alanına giden vatandaşlar, bir anda hortum ile karşılaştı. O anlar çevredekiler tarafından kaydedilirken bir vatandaş, "Mangalı bunun altında yakacaksın" dedi.
    • 13.07.2022 - 14:45
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 15:47
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    Antalya'da piknik alanında hortum çıktı

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi'ndeki Büyük Çaltıcak mevkiinde vatandaşlar, piknik alanına gitti.

    Bölgede keyifli bir şekilde vakit geçirmek için piknik yapmak isteyenler, ilginç bir görüntülye karşılaştı.

    Hortum çıktı

    Piknik yapanlar, mesire alanında bir anda ortaya çıkan hortumu görünce şaşkına döndü.

    Antalya'da piknik alanında hortum çıktı


    Vatandaşlar doğa olayını izledi

    Hortum metrelerce yüksekliğe ulaşırken vatandaşlar, doğa olayını uzaktan izlemeyi tercih etti. Ayrıca hortumu fark eden bir araç ise doğa olayına 2 metre kadar yaklaşıp bitmesini bekledi.

    Antalya da piknik alanında hortum çıktı #1

    "Mangalı bunun altında yakacaksın"

    Genelde denizde görülen hortumu karada toz bulutunu yukarı çekerken gören bir vatandaşın ise "Mangalı bunun altında yakacaksın, hemen yanar" dediği anlar görüntüye yansıdı.

    1 dakika sürdü

    İHA'nın haberine göre; kısa süreli korku, yerini seyir zevkine bırakırken hortum, yaklaşık 1 dakika sonra kayboldu.

    Antalya da piknik alanında hortum çıktı #2

    Antalya da piknik alanında hortum çıktı #3

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