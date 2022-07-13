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- Antalya'da piknik alanında hortum çıktı
Antalya'da piknik alanında hortum çıktı
- 13.07.2022 - 14:45
- Güncelleme : 13.07.2022 - 15:47
Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi'ndeki Büyük Çaltıcak mevkiinde vatandaşlar, piknik alanına gitti.
Bölgede keyifli bir şekilde vakit geçirmek için piknik yapmak isteyenler, ilginç bir görüntülye karşılaştı.
Hortum çıktı
Piknik yapanlar, mesire alanında bir anda ortaya çıkan hortumu görünce şaşkına döndü.
Antalya'da piknik alanında hortum çıktı
Vatandaşlar doğa olayını izledi
Hortum metrelerce yüksekliğe ulaşırken vatandaşlar, doğa olayını uzaktan izlemeyi tercih etti. Ayrıca hortumu fark eden bir araç ise doğa olayına 2 metre kadar yaklaşıp bitmesini bekledi.
"Mangalı bunun altında yakacaksın"
Genelde denizde görülen hortumu karada toz bulutunu yukarı çekerken gören bir vatandaşın ise "Mangalı bunun altında yakacaksın, hemen yanar" dediği anlar görüntüye yansıdı.
1 dakika sürdü
İHA'nın haberine göre; kısa süreli korku, yerini seyir zevkine bırakırken hortum, yaklaşık 1 dakika sonra kayboldu.