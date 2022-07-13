Piknik yapmak için mesire alanına giden vatandaşlar, bir anda hortum ile karşılaştı. O anlar çevredekiler tarafından kaydedilirken bir vatandaş, "Mangalı bunun altında yakacaksın" dedi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi'ndeki Büyük Çaltıcak mevkiinde vatandaşlar, piknik alanına gitti.

Bölgede keyifli bir şekilde vakit geçirmek için piknik yapmak isteyenler, ilginç bir görüntülye karşılaştı.

Hortum çıktı

Piknik yapanlar, mesire alanında bir anda ortaya çıkan hortumu görünce şaşkına döndü.

Antalya'da piknik alanında hortum çıktı







Vatandaşlar doğa olayını izledi

Hortum metrelerce yüksekliğe ulaşırken vatandaşlar, doğa olayını uzaktan izlemeyi tercih etti. Ayrıca hortumu fark eden bir araç ise doğa olayına 2 metre kadar yaklaşıp bitmesini bekledi.

"Mangalı bunun altında yakacaksın"

Genelde denizde görülen hortumu karada toz bulutunu yukarı çekerken gören bir vatandaşın ise "Mangalı bunun altında yakacaksın, hemen yanar" dediği anlar görüntüye yansıdı.

1 dakika sürdü

İHA'nın haberine göre; kısa süreli korku, yerini seyir zevkine bırakırken hortum, yaklaşık 1 dakika sonra kayboldu.



