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    Antalya'da plajda kaybolan çocuk 2 saatin ardından otelde bulundu

    Ailesiyle birlikte sahile giden küçük çocuk, bir süre sonra kayboldu. Kayıp ihbarı üzerine karada ve denizde arama çalışmaları başlatıldı.
    • 23.07.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 10:51
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    Antalya'da plajda kaybolan çocuk 2 saatin ardından otelde bulundu

    Antalya'da denize girmek için sahile giden aile 4 yaşındaki Mehmet'in kaybolmasıyla büüyk telaş yaşadı.

    Denize girdikten bir süre sonra küçük çocuğunun yanında olmadığını fark eden anne, sahili alt üst etti.

    Denizde ve karada arandı

    Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerinde polis ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.

    Denizde boğulmuş olma ihtimaline karşı denizde ve karada arama çalışmaları başlatıldı.

    Antalya'da plajda kaybolan çocuk 2 saatin ardından otelde bulundu VİDEO

    Antalya da plajda kaybolan çocuk 2 saatin ardından otelde bulundu #1

    1 kilometre uzaklıktaki otelde bulundu

    2 saat süren çalışmaların ardından bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir otel güvenliği tarafından kaybolmuş bir erkek çocuğunun bulunduğu iletildi.

    Belirtilen adrese giden ekipler, bulunan çocuğun kayıp olarak aranan Mehmet olduğunu tespit etti.

    Otele gelen baba Felemes Aslı'nın, büyük sevinçle evladına sarılması dikkatlerden kaçmadı.

    Antalya da plajda kaybolan çocuk 2 saatin ardından otelde bulundu #2

    "Kayboldu haberini alınca geldim"

    İHA'nın aktarımına göre; İşini bırakarak geldiğini söyleyen baba Felemes Aslı, “Hiçbir şeyden haberim yoktu. Annesiyle birlikte hava almak için dışarı çıkmışlar. Denize girmişler. Ben de çalışıyordum. Kayboldu haberini alınca geldim. Daha sonra bulduk” dedi.

    Antalya da plajda kaybolan çocuk 2 saatin ardından otelde bulundu #3

    Antalya da plajda kaybolan çocuk 2 saatin ardından otelde bulundu #4

    Antalya da plajda kaybolan çocuk 2 saatin ardından otelde bulundu #5


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