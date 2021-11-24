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Antalya'da polis aracını taşlayan 4 kişi gözaltına alındı

Antalya'da polis aracını taşlayan 4 kişi gözaltına alındı

Muratpaşa ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde tespit edilen şahıs ve arkadaşları, polis ekiplerine taşkınlık gösterdi. Gruptan bir şahıs ise polis aracını taşlayarak bölgeden kaçtı.