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- Antalya'da polis aracını taşlayan 4 kişi gözaltına alındı
Antalya'da polis aracını taşlayan 4 kişi gözaltına alındı
Muratpaşa ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde tespit edilen şahıs ve arkadaşları, polis ekiplerine taşkınlık gösterdi. Gruptan bir şahıs ise polis aracını taşlayarak bölgeden kaçtı.
- İHA
- 24.11.2021 - 17:49
- Güncelleme : 24.11.2021 - 17:59
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurarak üstünü aradı.
Üzerinde uyuşturucu madde bulunan şahsın, bölgeye arkadaşlarının da gelmesiyle polis ekipleri zor anlar yaşadı.
POLİS ARACININ CAMI KIRILDI
Nabızların giderek yükselmesi üzerine Orhan B. isimli şahıs, polis aracını taşlayarak camı kırıp kaçmaya başladı.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Ekipler, olaya karışan 4 kişiyi gözaltına alırken, polis aracının camını kırıp kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.