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    Antalya'da polis aracını taşlayan 4 kişi gözaltına alındı

    Muratpaşa ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde tespit edilen şahıs ve arkadaşları, polis ekiplerine taşkınlık gösterdi. Gruptan bir şahıs ise polis aracını taşlayarak bölgeden kaçtı.
    • İHA
    • 24.11.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 17:59
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    Antalya'da polis aracını taşlayan 4 kişi gözaltına alındı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurarak üstünü aradı.

    Üzerinde uyuşturucu madde bulunan şahsın, bölgeye arkadaşlarının da gelmesiyle polis ekipleri zor anlar yaşadı.

    POLİS ARACININ CAMI KIRILDI

    Nabızların giderek yükselmesi üzerine Orhan B. isimli şahıs, polis aracını taşlayarak camı kırıp kaçmaya başladı.

    Antalya da polis aracını taşlayan 4 kişi gözaltına alındı #1

    4 KİŞİ GÖZALTINDA

    Ekipler, olaya karışan 4 kişiyi gözaltına alırken, polis aracının camını kırıp kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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    Antalya da polis aracını taşlayan 4 kişi gözaltına alındı #3

    Antalya da polis aracını taşlayan 4 kişi gözaltına alındı #4

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    Antalya da polis aracını taşlayan 4 kişi gözaltına alındı #6

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