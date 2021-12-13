İzne gelen sözleşmeli er personeli, takip ettiği kadın polis memurunu bıçakladı. Memurun çığlıklarını duyan vatandaşlar, şahsı yakalayıp darp ettikten sonra olay yerine gelen polislere teslim etti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde feci bir olay yaşandı.

Hakkari’de sözleşmeli er olarak görev yapan Abdullah Ç. (26), izin için geldiği Antalya’da, daha önceden tanıdığı ileri sürülen İl Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Leyla S.’nin arkasından yanaşıp, yanındaki bıçağı çıkarak bıçaklamaya başladı.

ÇIĞLIKLARI DUYAN KİŞİLER, ŞAHSI YAKALAYARAK DÖVDÜ

Karın bölgesinden birçok darbeyle Leyla S.’yi bıçaklayan şüpheli, ardından olay yerinden uzaklaşmak istedi. Leyla S.’nin çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, Abdullah Ç.’yi yakalayarak darp etti, ardından 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Ağır yaralanan Leyla S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Antalya'da polis memurunu bıçaklayan sözleşmeli er gözaltına alındı VİDEO

GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli Abdullah Ç. ise polis ekiplerine teslim edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, kaldırım üzerinde bulunan bıçak ile Leyla S.'ye ait tabancayı inceleyerek muhafaza altına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Öte yandan olay anı bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.