Antalya'da polis memurunu yaralayan şahıs tutuklandı

Alkol kontrolüne giren sürücüyü kurtarmak isteyen arkadaşı polisleri tehdit etti. Ardından emniyete götürüleceği sırada elindeki bıçakla polis memurunu yaraladı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çatalköprü Caddesi'nde uygulama yapan trafik polisi ekipleri, durdurdukları aracın sürücüsünden ehliyet ve ruhsat istedi.

İHA'nın habeirne göre; Alzheimer ve kanser olduğunu söyleyerek polislere kimliğini vermek istemeyen sürücü, polisler tarafından ikna edildi.

Hakan G. ismi yazan ehliyeti veren sürücünün kimliği ile ehliyeti arasında uyumsuzluk gören trafik polis ekipleri, yanlarından yaya olarak uzaklaşmaya çalışan sürücüyü durdurdu.

Polise bıçak çekti

Kimliği T.T.T. olduğu belirlenen sürücünün yapılan alkol kontrolünde de 132 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.Bu sırada otomobilin yolcu koltuğunda oturan M.G. belinden çıkardığı bıçakla polis memurlarının üzerine yürüyerek tehdit etti.

Polis memurları biber gazı kullanarak kendine de zarar veren şahsın bıçağını bırakmasını sağladı. Bu sırada kaçmaya çalışan T.T.T. yine polis ekipleri tarafından yakalandı.

Trafik polisini yaraladı

Gözaltına alınan M.G. ekip otosuna bindirileceği sırada çıkan arbedede trafik polisi Barış A.'yı yaraladı.

1 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. polise mukavemet ve kasten yaralama suçlarından tutuklanırken, T.T.T. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



