Antalya'da polis, motosikletin önünü kaldıran sürücüye nasihat etti Motosiklet ile seyir halindeyken polis ekibini görünce motosikletin önünü kaldıran sürücü, kaçmak isterken virajı alamayarak devrildi. Ekipler önce nasihat etti, ardından 38 bin 291 TL ceza kesti.

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İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri uygulama yaptı.

Bu sırada motosikletiyle seyir halindeyken aracının önün kaldırınca motosiklet sürücüsü Doğan A. ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Kaza yapınca yakalandı

Polisten kaçmaya çalışırken girdiği virajı alamayan Doğan A.'nın motosikleti devrildi.

Araçlarından inip koşarak gencin yardımına giden polisler, kazadan yara almadan kurtulan Doğan A.'nın kimliğini aldı.

Önce nasihat sonra ceza

Ardından polisler, sürücüye bol bol nasihat etti.

Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet kullanmanın canından değerli olmadığını söyledikleri Doğan A.'ya yaptığı hareketin ne kadar tehlikeli olduğunu anlatıp adeta ceza kesti.

Ceza yağdı

Ehliyetinin de olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, motosikletin önünü kaldırmaktan bin 506 TL, 'Dur' ihtarına uymamaktan bin 506 TL, motosikletin aynasını sökmekten 690 TL, kask takmamaktan 690 TL, abartılı egzozdan 6 bin 490 TL, araç sahibine ehliyetsiz araç kullandırmaktan 12 bin 972 TL, aracın muayenesini olmamasından bin 506 TL olmak üzere toplam 38 bin 291 TL para cezası uygulanırken motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)