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    Antalya'da polis üniformalı soyguncu 1 kilo altın çaldı

    Sabah saatlerinde bir kuyumcuya polis üniformasıyla gelen soyguncu, kuyumcu ve ortağını plastik kelepçe ile etkisiz hale getirdikten sonra, 1 kilo altını alarak kaçtı.
    • DHA
    • 17.10.2020 - 11:07
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    Antalya'da polis üniformalı soyguncu 1 kilo altın çaldı

    Antalya’da motosikletli yunus timlerinin giydiği üniformadan giyen kişi, elindeki tabancayla kuyumcu dükkanına girdi.

    İş yeri sahibi Feyzi Bulce ve ortağı Şükrü Gülşen'i yere yatırıp, plastik kelepçeyle ellerini ve ayaklarını bağlayan soyguncu, 1 kilo altını aldı.

    Soyguncu, kapıda kendisini bekleyen ve içerisinde bir kişinin olduğu eski model otomobile binerek uzaklaştı.

    KUYUMCU ŞOKU ATLATAMADI

    Soygunun yaşandığı kuyumcu dükkanının sahipleri Şükrü Gülşen ve Feyzi Bulce'nin yardımına ilk koşanlar vatandaşlar oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olayın şokunu atlamayan Şükrü Gülşen, "Yunus polisi kıyafetleri vardı. Kafasında kaskı ve silahı vardı. Eniştem Feyzi Bulce'yi kelepçeleyince, ben de içeri girdim. Bizi iş yerinin arkasına götürüp, ellerimizi ve ayaklarımızı plastik kelepçe ile bağlayıp, yere yatırdı. Kafamıza tabanca dayadıktan sonra yaklaşık 1 kilo altını alıp, kaçtı." dedi.

    Şüphelilerin bir an önce bulunmasını isteyen Feyzi Bulce'nin boynunda koli bandı, kolunda metal kelepçe olduğu görüldü.

    Antalya da polis üniformalı soyguncu 1 kilo altın çaldı #1

    OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

    Öte yandan soygunda kullanılan 42 U 7488 plakalı otomobilin şehir dışına kaçma ihtimaline karşı, kentin giriş ve çıkış noktalarında denetim başlatıldı.

    Ancak soygundan bir saat sonra otomobil, Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulundu.

    Antalya da polis üniformalı soyguncu 1 kilo altın çaldı #2

    Antalya da polis üniformalı soyguncu 1 kilo altın çaldı #3

    Antalya da polis üniformalı soyguncu 1 kilo altın çaldı #4

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