Antalya’da polise ateş açan saldırgan etkisiz hale getirildi

Av tüfeğiyle rastgele çevreye ateş açan saldırgan, polise de aynısını yaptı. Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen saldırganın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesine bağlı Bahçeyaka Mahallesi 607 Sokak'taki evlerin saat 05.00 sıralarında camlarına vuran kişi, elindeki otomatik av tüfeğiyle havaya ateş açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis harekete geçti.

Polise ateş açtı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geldiğini fark edince kaçan şüpheli, 24 Sokak'ta sıkıştırıldı.

Adının Ümit E. olduğu öğrenilen şahıs, polisin 'teslim ol' çağrısına, ekip otosuna ateş ederek karşılık verdi.

Polis, etkisiz hale getirdi

Zapt edilemeyen saldırgan için olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi.

Çevreye ateş açıp elinde silahla ekiplerin üzerine doğru koşmaya başlayan Ümit E., polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Hayati tehlikesi yok

DHA’nın haberine göre sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından saldırgan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ümit E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.