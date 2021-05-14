Antalya’da durdurulan motosiklet sürücüsü, kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işleme tabi tutulacağı sırada, trafik polisinin üzerine yürüyüp mukavemet göstererek "Savcı akrabam var" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Vatan Bulvarı üzerindeki polis denetim noktasında rutin kontrol için durdurulan motosiklet sürücüsü Hüseyin S.'ye kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işlem uygulanmak istendi.

"SAVCI AKRABAM VAR"

Hakkında işlem yapılacağı sırada trafik polisinin üzerine yürüyüp, mukavemet gösteren Hüseyin S., “Savcı akrabam var” diyerek tehditler savurdu.

O sırada bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi.

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Hüseyin S. Kelepçelenerek taşıma aracı beklerken görüntü alan gazetecileri görünce olay yerinde koşarak kaçmaya çalıştı.

Antalya'da polisin üzerine yürüyen şahıs: Savcı akrabam var VİDEO

<br />

"KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM"

Kaçamadan yakalanan şahıs kendisini yere atarak “Kendimi öldürürüm, çekmesin. Canımı al Allah’ım” diyerek bağırdı.

Gelen taşıma aracı ile işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülen Hüseyin K’nin motosikleti ise çekici yardımı ile yediemin otoparkına kaldırıldı.