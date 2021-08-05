Euro
10.1176
0.77%
Dolar
8.5314
0.67%
Altın
494.77
0.16%
Borsa
1.432
1.27%
Bitcoin
332.595
0.33%
EXEN Coin
23.41
-2.00%
33ºC
İstanbul
Güneşli 33 C

    Antalya’da polisler, alevlerin üzerine avuç avuç kum döktü

    Manavgat’ta devam eden yangınları söndürme çalışmaları kapsamında bölgede bulunan polisler, alevlerin üzerine avuç avuç kum dökerek yayılmasını engellemeye çalıştı.
    • İHA
    • 05.08.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 18:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya’da polisler, alevlerin üzerine avuç avuç kum döktü

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangılarına hem havadan hem karadan müdahaleler devam ediyor.

    İlçe merkezinden 45 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda yükselen alevleri söndürmek için ekipler, cansiperane mücadele ediyor.

    Kızıldağ Mahallesi’nde, dağlık alanda yükselen alevlere müdahale eden ekipler arasında Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da görev alıyor.

    Bölgede bulunan 10 TOMA, yoğun ateş altında aktif olarak görev yapıyor.

    YANGININ YAYILMASINI ENGELLEMEYE ÇABALADILAR

    Söndürme çalışmaları sırasında TOMA’ların alevlerle mücadelesi, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    TOMA’ların alevlere müdahalesi sırasında polis ekiplerinin de kendi imkanları ile yangının yayılmasını engellemeye çabaladığı görüldü.

    Antalya'da alevlere TOMA'larla müdahale VİDEO

    Antalya’da polisler, alevlerin üzerine avuç avuç kum döktü #1

    ATEŞLERİN ÜZERİNE AVUÇ AVUÇ KUM DÖKTÜLER

    Görüntülerde, ekiplerin dallarla yangını söndürmeye çalıştıkları anlar yer aldı.

    Bazı polisler, söndürülen alanda alevlenen ateşlerin üzerine avuç avuç kum döktü.

    Antalya’da polisler, alevlerin üzerine avuç avuç kum döktü #2

    Antalya’da polisler, alevlerin üzerine avuç avuç kum döktü #3

    Antalya’da polisler, alevlerin üzerine avuç avuç kum döktü #4

    Antalya’da polisler, alevlerin üzerine avuç avuç kum döktü #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir