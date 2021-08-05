Antalya’da polisler, alevlerin üzerine avuç avuç kum döktü

Manavgat’ta devam eden yangınları söndürme çalışmaları kapsamında bölgede bulunan polisler, alevlerin üzerine avuç avuç kum dökerek yayılmasını engellemeye çalıştı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangılarına hem havadan hem karadan müdahaleler devam ediyor.

İlçe merkezinden 45 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda yükselen alevleri söndürmek için ekipler, cansiperane mücadele ediyor.

Kızıldağ Mahallesi’nde, dağlık alanda yükselen alevlere müdahale eden ekipler arasında Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da görev alıyor.

Bölgede bulunan 10 TOMA, yoğun ateş altında aktif olarak görev yapıyor.

YANGININ YAYILMASINI ENGELLEMEYE ÇABALADILAR

Söndürme çalışmaları sırasında TOMA’ların alevlerle mücadelesi, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

TOMA’ların alevlere müdahalesi sırasında polis ekiplerinin de kendi imkanları ile yangının yayılmasını engellemeye çabaladığı görüldü.

Antalya'da alevlere TOMA'larla müdahale VİDEO

<br />

ATEŞLERİN ÜZERİNE AVUÇ AVUÇ KUM DÖKTÜLER

Görüntülerde, ekiplerin dallarla yangını söndürmeye çalıştıkları anlar yer aldı.

Bazı polisler, söndürülen alanda alevlenen ateşlerin üzerine avuç avuç kum döktü.