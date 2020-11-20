Antalya’da polisten kaçan sürücü, bahçe duvarına çarptı

Sürücünün çarptığı duvarın bir bölümü çökerken, evin sahibi yaşlı çift daha önce de peşine polis takan bir aracın duvarlarına çarptığını belirterek “Polisten kaçan bizim duvara vuruyor” dedi.

Antalya’nın Kepez ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 06 HSJ 88 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekipleri gören sürücü, yanında 2 kişiyle birlikte geri dönüp ters şeride girince kovalamaca başladı.

BAHÇE DUVARINA ÇARPIP, KAÇTI

Ara sokaklara giren sürücü, Yeniemek Mahallesi 2573 sokakta direksiyon hakimiyetini kaybedip Ahmet Ali (78) ve Fatma Turan (77) çiftine ait evin bahçe duvarına çarptı.

Sürücü ile yanındaki şüpheli, sonrasında 100 metre uzaklıktaki başka bir sokakta araçlarını park edip, yaya olarak polisten kaçmaya başladı. Şüpheliler, izini kaybettirip kayıplara karışırken; sesi duyarak bahçeye gelen Turan çifti, duvarlarının yıkıldığını görünce kaçan sürücüye tepki gösterdi.

"POLİSTEN KAÇAN BİZİM DUVARA VURUYOR"

İkinci kez duvarlarının polis kovalamacasında yıkıldığını belirten Fatma Turan, "Çok korktuk. Geçen sene de aynı burada kaza oldu. Aynı bu duvar yıkıldı. Polisten kaçan, bizim duvara vuruyor. Burada hep kaza oluyor. Set yapılması lazım. Her zaman bizim duvarı yıkıyorlar. Daha önceki vuranlar şikayet etmememiz için yaptırdılar. Şimdikiler de nasıl yıktıysa, öyle yaptıracak." dedi.

Otomobilde yaptıkları incelemede içi boş alkol kutularına rastlayan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.