Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
406.082
-1.23%
BTXN Coin
11.18
35.02%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Antalya'da polisten 'Kökünü kurut' operasyonu: 32 gözaltı

    Antalya'da 'Kökünü kurut' adı verilen uyuşturucu operasyonunda, çok sayıda uyuşturucu madde ve yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.
    • 22.07.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 16:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da polisten 'Kökünü kurut' operasyonu: 32 gözaltı

    Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir istihbarat üzerine teknik ve fiziki takip başlattı.

    Yaklaşık iki ay süren takibin ardından ekipler, önceki gün düzenlenen ve 'Kökünü kurut' adı verilen operasyonda 32 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Çok sayıda uyuşturucu ve silah bulundu

    Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 18 kilo 130 gram eroin, 972 gram kokain, 5 kilo 382 gram esrar, 1006 adet ecstasy hap, 3 bin 262 yeşil reçeteye tabi hap, 2 amonyak, 12 presleme aparatı, 1 mikser, 1 kaşık, 2 tencere, 1 kriko, 1 tabanca, 86 tabanca mermisi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 kayıt cihazı ile uyuşturucudan elde edildiği belirtilen 262 bin 400 TL ile 3 bin 200 dolar ele geçirildi.

    Antalya'da polisten 'Kökünü kurut' operasyonu: 32 gözaltı VİDEO

    9 kişi hakkında adli kontrol kararı

    İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u serbest kalırken, 9'u hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

    DHA'nın aktardığına göre diğer 13 şüpheli ise tutuklandı.

    Antalya da polisten Kökünü kurut operasyonu: 32 gözaltı #1

    Antalya da polisten Kökünü kurut operasyonu: 32 gözaltı #2


    İlginizi Çekebilir

    Bitlis'te Eren Abluka-24 Operasyonu başlatıldı
    Gündem

    Bitlis'te Eren Abluka-24 Operasyonu başlatıldı

    Yatırımlarınızı güvende tutun
    Metabot

    Yatırımlarınızı güvende tutun

    Diyarbakır'da hasarlı minibüse, tarım işçilerini taşıyan minibüs çarptı
    3. Sayfa

    Diyarbakır'da hasarlı minibüse, tarım işçilerini taşıyan minibüs çarptı

    Görüş Bildir